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Охрана филиала Минэнерго РФ заказала наклейки «Обама чмо»

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© twitter.com

© twitter.com

От Северо-Кавказского филиала ведомственной охраны Минэнерго РФ поступил заказ на наклейки с надписью «Обама чмо».

Согласно информации, появившейся на портале госзакупок, наклейки стоимостью 81,25 рубля оказались в тендере по техобслуживанию и ремонту автомобилей филиала марок LADA, Hyundai и Renault.

Тендер оценивается в 1,21 миллиона рублей, а работы должны быть выполнены подрядчиком до 31 декабря 2020 года.

Помимо запчастей и расходных материалов в закупке также оказались бита (373,75 рубля), мангалы обычный (2 437,5 рубля) и разовый (260 рублей), а также брелок-икона «молитва водителя» за 308,75 рубля и брелок для ключей «VIP» за 568,75 рубля.

Кроме того, в заказ вошли знак такси за 568,75 рубля, «откат пластик» за 40,63 рубля и «откат резиновый» за 105,63 рубля, а также более 60 наименований освежителей воздуха. Всего в заказе насчитывается более 10 тысяч позиций.

Как сообщал «Ридус», летом 2015 года в России начали набирать популярность стикеры на автомобили со словами «Обама чмо». Такие наклейки продавались во многих интернет-магазинах по цене 200 рублей.

В апреле 2016 года на московских дорогах стали появляться автомобили с наклейками «Эрдоган чмо» на задних стеклах. Оказалось, что автомобилисты самостоятельно изготавливали эти «баннеры». Поиск в Google магазинов, торгующих наклейками с такими надписями, не дал результатов.

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