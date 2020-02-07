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Проверяется информация о женщине-ветеране, живущей без газа и горячей воды

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© pixabay.com

© pixabay.com

Прокуратура Самарской области приступила к проверке появившейся в СМИ и соцсетях информации о 89-летней женщине-ветеране, которая живет без газа и горячей воды.

Как сообщили ТАСС в надзорном ведомстве, в настоящее время проверяется публикация о нарушении прав ветерана Великой Отечественной войны на получение коммунальных услуг.

Согласно данным СМИ и соцсетей, 89-летняя жительница Самары, являющаяся ветераном ВОВ, проживает в квартире дома на улице Балаковской, где отсутствуют газ и горячая вода. При этом ей продолжают приходить квитанции об оплате коммунальных услуг.

Исполняющий обязанности прокурора области Игорь Харитонов поручил тщательно разобраться в ситуации и при необходимости обеспечить ветерана коммунальными услугами, сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что пользователи сайта «Двач» вычислили анестезиолога из Кирова, который на форуме признался, что умерщвляет беспомощных пациентов областного госпиталя для ветеранов войн и с удовольствием наблюдает за их агонией. Предварительная проверка, проведенная минздравом Кировской области, не выявила фактов смерти пациентов в его дежурства, однако следственные органы тоже занялись проверкой по данному делу.

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