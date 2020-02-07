Еда становится вкуснее, если есть ее руками

Психолог Адриана Маджаров (Adriana Madzharov) из Технологического института Стивенса рассказала, что на вкус пищи влияет не только способ приготовления и качество продукта, но и то, как мы ее едим.

В ходе исследования команда ученых провела эксперименты, в ходе которых попыталась выяснить, правда ли, что пища, которую мы едим руками, намного вкуснее.

В эксперименте приняли участие 145 студентов, которым предложили попробовать сыр мюнстер разными способами: при помощи зубочистки и руками. Также перед исследованием ребят попросили заполнить анкету, в которой нужно было рассказать о своем пищевом поведении.

Психиатр проанализировал ответы студентов, чтобы выяснить, насколько участники могут контролировать свои пищевые привычки. Также в анкете студентов спрашивали о вкусовых пристрастиях и отношении к разным продуктам.

Оказалось, что все студенты относились равнодушно к французскому сыру мюнстер, поэтому для точности эксперимента был выбран именно этот продукт.

Эксперимент состоял в том, чтобы оценить вкусовые качества сыра, которые могут меняться от способа употребления. Сначала студенты оценили сыр визуально, а только потом попробовали.

Одна часть добровольцев съела свой кусок, подняв его при помощи зубочистки, а другая просто при помощи рук.

Как оказалось, люди, которые указали в анкете, что умеют контролировать свое пищевое поведение, при поедании сыра руками оценили его вкус гораздо больше, чем те, кто ел при помощи зубочистки. А вот те, кто сразу признался в неспособности себя контролировать в плане поедания еды, никакой разницы во вкусе не заметили, — пояснили ученые.

Отмечается, что способность контролировать себя во время еды — это понимание того, что переедать не нужно. Люди, которые умеют слушать свой организм, а также тщательно прожевывают пищу, способны ощутить вкус гораздо ярче.

Ученые сделали вывод, что осязание становится важнее во время приема пищи и оказывает более выраженное влияние на поведение.