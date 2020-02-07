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Еда становится вкуснее, если есть ее руками

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Психолог Адриана Маджаров (Adriana Madzharov) из Технологического института Стивенса рассказала, что на вкус пищи влияет не только способ приготовления и качество продукта, но и то, как мы ее едим.

В ходе исследования команда ученых провела эксперименты, в ходе которых попыталась выяснить, правда ли, что пища, которую мы едим руками, намного вкуснее.

В эксперименте приняли участие 145 студентов, которым предложили попробовать сыр мюнстер разными способами: при помощи зубочистки и руками. Также перед исследованием ребят попросили заполнить анкету, в которой нужно было рассказать о своем пищевом поведении.

Психиатр проанализировал ответы студентов, чтобы выяснить, насколько участники могут контролировать свои пищевые привычки. Также в анкете студентов спрашивали о вкусовых пристрастиях и отношении к разным продуктам.

Оказалось, что все студенты относились равнодушно к французскому сыру мюнстер, поэтому для точности эксперимента был выбран именно этот продукт.

Эксперимент состоял в том, чтобы оценить вкусовые качества сыра, которые могут меняться от способа употребления. Сначала студенты оценили сыр визуально, а только потом попробовали.

Одна часть добровольцев съела свой кусок, подняв его при помощи зубочистки, а другая просто при помощи рук.

Как оказалось, люди, которые указали в анкете, что умеют контролировать свое пищевое поведение, при поедании сыра руками оценили его вкус гораздо больше, чем те, кто ел при помощи зубочистки. А вот те, кто сразу признался в неспособности себя контролировать в плане поедания еды, никакой разницы во вкусе не заметили, пояснили ученые.

Отмечается, что способность контролировать себя во время еды — это понимание того, что переедать не нужно. Люди, которые умеют слушать свой организм, а также тщательно прожевывают пищу, способны ощутить вкус гораздо ярче.

Ученые сделали вывод, что осязание становится важнее во время приема пищи и оказывает более выраженное влияние на поведение.

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Проверяется информация о женщине-ветеране, живущей без газа и горячей воды

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Прокуратура Самарской области приступила к проверке появившейся в СМИ и соцсетях информации о 89-летней женщине-ветеране, которая живет без газа и горячей воды.

Как сообщили ТАСС в надзорном ведомстве, в настоящее время проверяется публикация о нарушении прав ветерана Великой Отечественной войны на получение коммунальных услуг.

Согласно данным СМИ и соцсетей, 89-летняя жительница Самары, являющаяся ветераном ВОВ, проживает в квартире дома на улице Балаковской, где отсутствуют газ и горячая вода. При этом ей продолжают приходить квитанции об оплате коммунальных услуг.

Исполняющий обязанности прокурора области Игорь Харитонов поручил тщательно разобраться в ситуации и при необходимости обеспечить ветерана коммунальными услугами, сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что пользователи сайта «Двач» вычислили анестезиолога из Кирова, который на форуме признался, что умерщвляет беспомощных пациентов областного госпиталя для ветеранов войн и с удовольствием наблюдает за их агонией. Предварительная проверка, проведенная минздравом Кировской области, не выявила фактов смерти пациентов в его дежурства, однако следственные органы тоже занялись проверкой по данному делу.

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