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Доходы Мишустина раскрыли на его бывшем месте работы

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© правительство России

© правительство России

Крупная независимая инвестиционная компания UFG, активы которой оцениваются в 2,3 миллиарда долларов, сообщила о доходах Михаила Мишустина и членов его семьи в период с 2008 по 2015 год. Разглашение информации, которая содержится в письме управляющего партнера группы Полины Герасименко, было согласовано с премьером России и его близкими.

Что такое UFG

UFG создает фонды, средства которых инвестируются в различные активы: российские и зарубежные компании, сельское хозяйство, недвижимость, фондовый рынок и другие. Группа принимает деньги коллективных и частных инвесторов, но избегает бюджетных, не работает с государственными предприятиями и подрядчиками госструктур, не участвует в государственных тендерах.

Интересно, что в числе прочих UFG вложила средства в глобальный лицензионный бизнес российского мультфильма «Маша и Медведь». Этот бренд, как считают в группе компаний, «способствует международному продвижению российских историй успеха».

Вложения в акции крупнейших российских «голубых фишек» принесли инвесторам UFG за семь лет 11,2% чистой ежегодной доходности в долларах, а инвестиции в другие российские ценные бумаги, доли и долги частных компаний — 7,3% ежегодного прироста. Доходность фондов прямых инвестиций в быстрорастущие и инновационные частные компании составляет 15,6% годовых. Фонды недвижимости принесли 8−12% чистой годовой доходности. В группе компаний при этом не скрывают, что вложения бывают и неудачными.

Как UFG связана с Мишустиным

В числе контролирующих партнеров UFG с момента основания был бывший министр финансов и заместитель председателя правительства Борис Федоров. В 2008 году к ним присоединился и нынешний глава кабинета министров России Михаил Мишустин.

«Насколько мне известно, когда Михаил Владимирович ушел с госслужбы, он рассматривал различные предложения по продолжению своей карьеры, в том числе от бизнес-структур. К нам он пришел в мае 2008 года, по приглашению ныне покойного Бориса Григорьевича Федорова, а тогда председателя совета директоров группы UFG. Я помню, Борис Григорьевич тогда считал личной кадровой победой, что он сумел убедить Михаила Владимировича стать партнером компании», — цитирует сайт РБК текст письма управляющего партнера UFG Полины Герасименко.

По словам Федорова, его дружба с Мишустиным началась в 1989 году — во времена существования некоммерческой организации «Международный компьютерный клуб». Она открыла для российского рынка Apple, Intel, Hewlett-Packard, IBM, Motorola и другие компании с мировым именем. Нынешний российский премьер в те годы лично общался со Стивеном Джобсом, Биллом Гейтсом и другими крупными бизнесменами. Федоров высоко ценил умение Мишустина строить отношения с людьми, его ум и аналитические навыки, а также считал. Считалось, что он обладал безупречной репутацией, а это редко встречалось у государственных служащих.

Мишустин стал президентом UFG Capital Partners и управляющим партнером UFG Asset Management, входящих в группу компаний UFG. Как партнера, его ввели в состав собственников уже созданных фондов с долей 25% и с такой же долей при создании новых. Помимо участия в развитии существующих направлений будущий премьер России курировал расширение международного присутствия, развитие венчурного инвестирования и технологических инвестиций, а также инфраструктурные и сельскохозяйственные проекты. В 2008 году активы под управлением группы превышали два миллиарда долларов, а полученный доход в определенной пропорции делился между контролирующими партнерами и ключевой инвестиционной командой.

Что делал Мишустин в UFG и почему ушел

В числе других Мишустин курировал сельскохозяйственный проект в Брянске «UFG Агро Партнеры». Инвестиции начались в мае 2008 года в заброшенную поросшую кустарником землю. За несколько лет на площади в 38 тысяч гектаров появилось высокотехнологическое производство пшеницы, ячменя и сои. Свыше 30 миллионов долларов были вложено в зерносушилку, технику, передовые западные технологии, более чем в три раза увеличившие урожайность с гектара по сравнению с показателями сельхозземель в регионе. В 2014 году бизнес был продан с увеличением стоимости в рублевом эквиваленте почти в два раза.

По словам Герасименко, Мишустин ушел из UFG через два года после начала работы из-за стремления вернуться на государственную службу.

«Неслучайно в 2009 году Мишустин был включен в президентский кадровый резерв, и мы в UFG понимали, что существует большая вероятность, если ему предложат правительственную должность, он не будет отказываться, и покинет компанию. Это и произошло в апреле 2010 года, когда Михаил Владимирович был назначен на пост руководителя Федеральной налоговой службы. Его уход, конечно, огорчил UFG. Это была потеря эффективного управленца для компании», — пишет она.

Доходы премьера и его семьи

В апреле 2008 года Мишустин учредил семейный траст для владения всеми своими активами в UFG. Через него семья будущего премьера имела 25% в фондах группы компаний. Его вознаграждение как ключевого руководителя в 2009 году составило около 2,5 миллионов долларов. Большая часть в этой сумме — бонусы по сделкам. В марте 2010 года Мишустин передал 100% собственности траста своей супруге Владлене с обязательством перед партнерами UFG о продаже этих активов. Таким образом было выполнено требование об отсутствии коммерческого участия госслужащих в частных компаниях.

Единовременно продать в 2010 году все активы было невозможно из-за продолжающегося кризиса, отметила Герасименко. Была достигнута договоренность о выкупе UFG у Мишустиной долей по мере появления покупателей, которые устраивали группу компаний. Владлена Мишустина получала доходы от траста UFG в 2010—2013 годах. Их размер составил 11,55 миллионов долларов.

Новый федеральный закон «о введении дополнительных ограничений не только на самих госслужащих, но и их супругов и несовершеннолетних детей» заставил Владлену Мишустину в 2013 году передать свой траст третьему лицу. Но по условиям соглашения с UFG нереализованные активы не могли перейти к постороннему человеку. Поэтому владельцами стали Луиза Мишустина и Наталья Стенина — мать и сестра будущего председателя правительства России.

В 2013—2015 годах доходы от UFG Луизы Мишустиной составили 11,9 миллиона долларов, а Натальи Стениной — 10,1 миллиона долларов. Общая сумма доходов всех бенефициаров от траста UFG с 2010 по 2015 год — 33,55 миллиона долларов или 2,15 миллиарда рублей по текущему курсу.

«В последующие годы платежей в их адрес не осуществлялось в связи с отсутствием покупателей на оставшиеся доли. Только в прошлом году нам удалось закрыть сделку по окончательной продаже. Мы рассчитываем до конца года полностью завершить расчеты», — добавила Герасименко.

Мишустин пришел в UFG, когда ушел с государственной службы, и полностью вышел из участия до возвращения. Выплаты за доли растянулись во времени только потому, что партнеры группы компаний просто «были не готовы и не имели средств выплатить всю стоимость сразу», — подчеркнула Герасименко.

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