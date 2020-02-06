Почему сравнение своего пульса с нормой не всегда достоверно

Команда американских ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, что нормальная частота сердечных сокращений может быть у всех людей разной. Работе ученых очень помогли данные, собранные с «умных» часов, которые могут контролировать пульс пользователя.

Нормой пульса принято считать 60−80 ударов в минуту, однако данные нового исследования показывают, что нельзя анализировать здоровье всех людей по этим цифрам.

Одни и те же цифры могут быть положительны для одного человека, и представлять опасность для другого. Наблюдение за тем, как пульс человека в состоянии покоя изменяется во времени, может рассказать врачам больше о здоровье, чем сравнивать показатели с общепринятой нормой, — считают авторы исследования.

Как показали эксперименты, увеличение пульса может свидетельствовать о наличии инфекции и предупреждать о физиологических изменениях организма. Частота сердечных сокращений в покое ниже 65 ударов в минуту и выше 90 ударов в минуту влияет на образование высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Частота сердечных сокращений в покое является, пожалуй, самым фундаментальным жизненным показателем, поэтому авторы новой работы решили изучить, как может меняться пульс у одного человека в течение долгого времени.



В современном мире с появлением «умных» часов отслеживать частоту пульса стало легче. Американские ученые проанализировали показания о 92 000 людей, которые на протяжении года носили такие часы. Согласно собранным данным, частота сердечных сокращений в покое начиналась от 40 ударов в минуту и доходила до 109 ударов в минуту у разных людей.

Ученые уточнили, что такие факторы, как возраст, пол, индекс массы тела (ИМТ) и среднесуточная продолжительность сна составляли менее 10% этого изменения частоты сердечных сокращений между людьми.

Авторы работы пришли к выводу, что даже если не существует такой вещи, как «нормальная» частота сердечных сокращений, наверняка существует нормальная частота сердечных сокращений в покое для каждого человека.

Ученые считают, что длительное наблюдение за частотой пульса будет полезно для диагностики и контроля многих заболеваний.