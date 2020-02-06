Сотни кошек и собак закрыты одни в квартирах из-за карантина в Ухане

Организация по защите животных в Ухане рассказала, что за первый месяц 2020 года им удалось спасти более 200 домашних животных, которые могли пострадать из-за карантина. Дело в том, что 23 января въезд в город был закрыт из-за опасности распространения коронавируса, и многие хозяева не смогли вернуться к своим питомцам.

В этом году в Китае в ночь с 24 на 25 января праздновался Китайский Новый год, и многие жители Ухани уехали на это время к родственникам. Никто не ожидал, что город будет закрыт на карантин.

Местные жители, обеспокоенные тем, что в закрытом городе в квартирах остались домашние животные стали звонить в организации по охране животных. Китайцы рассказали, что обычно оставляли кошек, грызунов и прочих животных на 2−3 дня дома, но из-за запрета на въезд животные остаются без корма и воды.

На просьбы о помощи сразу же отреагировали местные власти и президент ассоциации защиты животных Уханя.

Это наша обязанность — помогать животным. Волонтеры организации обходили квартиры всех обратившихся к нам. Мы выделили бесплатный корм для более чем 200 домашних питомцев, многих из которых забрали во временный приют по состоянию здоровья, — рассказали представители организации.

Хозяева домашних питомцев предоставляли коды от домов, некоторым даже пришлось платить за вскрытие дверей, чтобы спасти своих питомцев. Для поднятия морального духа и обеспечения безопасности жилья организация вела онлайн-съемку, и хозяева могли пообщаться со своими зверями.

Организация по защите животных в Ухане сообщила, что к ним обратилось около 700 семей, у которых дома остались домашние питомцы.



Также ранее стало известно, что власти города выпустили постановление, согласно которому бездомные и гуляющие по улицам домашние питомцы будут отстреливаться из-за опасности распространения коронавируса.

Власти города просят местных жителей обеспечить безопасность и должную опеку своим животным. Несмотря на то, что ВОЗ не нашел никаких оснований считать кошек или собак переносчиками вируса, чиновники решили перестраховаться.

Согласно последним данным, подтверждено 28 120 случаев заражения, 24 702 — под подозрением. В тяжелом состоянии до сих пор находятся 3 859 человек. Всего коронавирус унес 564 жизни, а число вылеченных на момент написания материала составляет 1 253 человека.