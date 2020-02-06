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Сенат США оправдал Трампа по все пунктам обвинений

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© Wikimedia Commons

© Wikimedia Commons

Большинство американских сенаторов проголосовали против признания президента Соединенных Штатов Дональда Трампа виновным в превышении полномочий и препятствовании расследованию. Об этом свидетельствуют итоги голосования в ходе процесса по импичменту, пишет «Интерфакс».

По вопросу превышения полномочий за оправдание Трампа проголосовали 52 сенатора против 48. По пункту о препятствовании расследованию итог был практически тем же: 52 против 47.

Против президента проголосовал лишь один республиканец. Это — Митт Ромни от штата Юта, признавший главу государства виновным в злоупотреблении полномочиями. Для того чтобы признать Трампа виновным и отстранить от власти, две трети сенаторов должны были поддержать хотя бы один пункт обвинения. Согласно результатам голосования, процесс импичмента завершен. Президент остается на своем посту.

Процедура импичмента в отношении президента Соединенных Штатов инициируется в третий раз в истории страны. Все попытки отстранить главу государства от власти успехом не увенчались. Сенат оправдал Эндрю Джонсона в 1868 году, Билла Клинтона в 1998 году и Дональда Трампа в 2020 году.

При этом однажды президент ушел в отставку еще до начала процесса импичмента. Это был Ричард Никсон, покинувший свой пост в 1973 году.

Процедура импичмента в отношении Дональда Трампа была инициирована демократами 24 сентября 2019 года в Палате представителей после сообщения информатора о телефонном разговоре президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Беседа состоялась 25 июля того же года и касалась предложения о начале расследования в отношении бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена и его сына Хантера.

Демократы воспользовались большинством в Палате представителей и выдвинули Трампу два обвинения. По мнению депутатов от Демократической партии, президент давил на украинские власти, инициируя расследование против политического оппонента — Джо Байдена, а потом мешал расследованию в Конгрессе. Однако в Сенате большинство принадлежит республиканцам, поэтому итог процедуры импичмента был предсказуем.

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