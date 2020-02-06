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Массовая драка баскетболисток в США попала на видео

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© YouTube

© YouTube

Женские баскетбольные команды штатов Алабама и Техас устроили массовую драку в конце игры. Матч, проходивший 3 февраля в Алабаме, закончился победой гостей со счетом 81−54. Побоище снял на видео один из зрителей.

Баскетболистки обеих команд так разошлись, что перевернули судейский стол. В конце концов, тренеры и сотрудники службы безопасности сумели прекратить бойню, достойную мужских хоккейных поединков.

«Я крайне разочарован поведением наших женщин-спортсменок в конце их игры против Техасского Южного университета. В Алабамском государственном университете действует политика абсолютной нетерпимости к такому типу поведения», — цитирует Bleacher Report слова президента университета Алабамы.

Он и спортивный директор университета также извинились перед соперниками и болельщиками «за недостаток спортивного мастерства у членов команды».

По данным местных СМИ, в итоге десять спортсменок из обеих команд были дисквалифицированы максимум на пару игр. Тренер техасцев пропустит одну игру, наставник команды университета Алабамы отстранен на неопределенный срок. Его судьбу решат после тщательного анализа видеозаписей и выяснения причин драки. Также университеты оштрафованы на пять тысяч долларов каждый.

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