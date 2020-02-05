WADA пояснило позицию по участию сборной России в ЧМ-2022

Футбольный чемпионат мира 2022 года в Катаре попадает в число международных спортивных мероприятий, на которые спортсменов из России допустят лишь под нейтральным флагом. Если, конечно, решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта подтвердит Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, заявили представители WADA.

«Как было подтверждено решением исполнительного комитета WADA от 9 декабря 2019 года, чемпионат мира по футболу 2022 года входит в число крупных международных соревнований, на которых спортсмены из России смогут выступать только в нейтральном статусе, без национального флага и гимна, если Спортивный арбитражный суд подтвердит предложенные меры», — цитирует заявление представителя агентства РИА Новости.

При этом в Российском футбольном союзе (РФС) и Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) ранее не подтвердили получение каких-либо уведомлений от WADA по статусу национальной футбольной сборной на чемпионате мира в Катаре. В пресс-службе FIFA также не имеют новой информации по данной теме, несмотря на постоянный контакт с WADA.

Первым о грядущих проблемах российской футбольной сборной заявило накануне арабское издание BeIN Sports. Ссылаясь на информированные источники, оно сообщило о предупреждении WADA в отношении национальной команды России, которой запретят участвовать в чемпионате мира по футболу 2022 года.

При этом глава комитета WADA по соответствию (CRC) Джонатан Тейлор в декабре 2019 года пояснял, что решение исполкома организации не касается отборочного турнира футбольного мирового первенства 2022 года. Однако если россияне добьются права на участие в финальном турнире, им придется выступать под нейтральным флагом.

В прошлом году CRС WADA рекомендовал на четыре года отстранить спортсменов России от крупных международных соревнований, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно согласился с рекомендацией, отметив, что не уличенные в применении допинга российские атлеты смогут выступать в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.

Исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу. Российская сторона опротестовала эти решения в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

Как заявил 5 февраля глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт, решение CAS по спору WADA и РУСАДА, скорее всего, будет принято после Олимпийских игр 2020 года в Токио. Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Россия «не понесет никаких последствий, пока CAS не вынесет решение по делу».

«Оно, как мы понимаем, не будет вынесено вовремя, чтобы избежать дискредитации Игр в Токио этим летом. Президент МОК также недавно заявил, что к любым спортсменам, которые начнут протестовать во время Игр, будут применяться жесткие наказания», — цитирует ТАСС слова Тайгарта на слушаниях в комитете по торговле, науке и транспорту Сената Конгресса США.

Мероприятие комитета, на котором выступал глава USADA, было посвящено вопросам честности в спорте. «Предупредительный сигнал со стороны президента МОК в адрес спортсменов, отстаивающих свои права, столь же очевиден, как и неэффективен. Безусловно, история будет строго судить эти решения», — кинул Тайгарт камень в огород Томаса Баха.