Создан 3D-принтер, печатающий кожу

Канадские ученые из Университета Торонто рассказали о своем новом изобретении — ручном принтере, с помощью которого можно напечатать кожу. Такое устройство пригодится каждой клинике для лечения пациентов с ожогами.

Как правило, при ожогах человеку нужна экстренная пересадка кожи, счет идет на часы, а донорского материала может не быть в больнице. Тогда небольшой принтер для печати кожи будет очень кстати, — рассказали авторы исследования.

Пока что принтеры для печати кожи используются только в качестве экспериментального оборудования. Во всех больницах при тяжелых ожогах хирурги обычно прибегают к трансплантации кожи — процедуре, при которой кожа для пересадки на место ожога берется с другой, неповрежденной части тела пациента или донора.

Этот метод эффективен, однако всегда есть риск того, что кожа донора не приживется. Также не стоит забывать, что любая трансплантация, даже собственной кожи, предполагает оперативное вмешательство, что может только усугубить положение пациента.

И не во всех случаях пересадка собственной кожи возможна, уточняют медики.

Ученые из Торонто несколько лет работали над созданием 3D-принтера, который сможет в короткие сроки печатать кожу. Конечно, эта кожа будет искусственная, но, как показали испытания, она полностью безопасная и не вызывает отторжения.

Принтер может печатать крупные листы кожи из биочернил. Как пояснили разработчики, в искусственной коже содержатся стволовые клетки, которые могут превращаться в особые типы клеток, помогающие регенерации кожи.

Интересно, что напечатанная кожа также препятствует образованию рубцов. Пока что тестирование принтера проходило только на свиной коже с ожогами как внешних, так и внутренних слоев.

Эксперименты прошли удачно, и напечатанная кожа не только не вызвала отторжения, но и способствовала образованию новых кровеносных сосудов.