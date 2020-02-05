Бастрыкин поручил выяснить причину самоподжога пенсионерки в Томске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата ведомства немедленно выяснить причины громкого происшествия в Томской области. Там пенсионерка пострадала в результате самоподжога во время одиночного пикета.

Женщина хотела поджечь плакат, который держала в руках. Однако сильный ветер заставил пламя перекинуться на одежду. Пенсионерка получила легкие ожоги рук и попала в больницу. Врачи оказали ей необходимую помощь, но от госпитализации пострадавшая отказалась.

В интервью изданию Tomsk.ru пожилая женщина рассказала о происшедшем в деталях, признавшись, что пресса искажает многие факты.

«У меня и в мыслях не было совершать самоподжог, я адекватный человек. Я подожгла плакат, чтобы обратили внимание, но никто не вышел и не принял меня. Из-за ветра огонь быстро перекинулся на мой синтетический шарф, и вещь воспламенилась», — цитирует издание ее слова.

Еще в 2014 году их семья купила трактор за 1,3 миллиона рублей. При этом в договоре продавец указал сумму всего в 30 тысяч рублей. Супруг женщины подписал документ, не догадываясь про обман.

Позднее стало известно, что данная техника была зарегистрирована в Гостехнадзоре по поддельным документам и принадлежала не продавцу, а его работодателю. Суд признал его виновным в хищении, но супругам денег никто не вернул.

Женщина в суде добивается признания своего права на возврат денег. Она дважды была в Москве и пыталась попасть на прием к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. 27 января сотрудники центрального аппарата Следственного комитета пообещали расследовать дело и взять его на особый контроль. Но с тех пор с ней никто так и не связывался, что вынудило 3 февраля устроить одиночный пикет.

Александр Бастрыкин отреагировал на публикации в СМИ и поручил своим подчиненным как можно быстрее разобраться в проблеме женщины.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Томской области незамедлительно доложить о произошедшей ситуации, а также ходе и результатах расследования упомянутого уголовного дела. Сотрудникам центрального аппарата ведомства поручено в кратчайшие сроки проверить уголовное дело на предмет полноты проведенного расследования, а также законность и обоснованность принятого по нему решения. Также сотрудникам соответствующего подразделения ведомства поручено доложить об обстоятельствах недавнего приема женщины и принятых по его результату мерах», — сказано в сообщении пресс-службы Следственного комитета.