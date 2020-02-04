В США испугались потери лидерства из-за наращивания потенциала ВМФ РФ

Наращивание потенциала ВМФ России в Арктике и размещение новых подлодок в Атлантике поставили под сомнение лидерство Соединенных Штатов на море. Россия уже вышла на прежние рубежи времен Советского Союза, считает командующий Вторым флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис.

Во время своей речи в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне 4 февраля вице-адмирал отметил, что число российских подводных лодок в Атлантическом океане постоянно увеличивается. Они стали намного эффективнее, растет длительность их боевых дежурств, на борту субмарин появляются «все более смертоносные системы вооружений».

«Россия вернулась на рубежи советских времен, она построила новые военные объекты в Заполярье. Россия даже построила ледокол, способный нести ракеты повышенной дальности „Калибр“», — цитирует ТАСС слова Льюиса.

Учитывая данные обстоятельства, корабли ВМС США больше не могут чувствовать себя в безопасности у собственного восточного побережья, а также не в состоянии «беспрепятственно пересекать Атлантический океан, чтобы проводить операции в другом регионе». Американские моряки прекрасно понимают, что их лидерство «перестало быть неоспоримым», когда поблизости постоянно присутствует такой «конкурент», добавил он.

В зону ответственности Второго флота ВМС США входят западная и северная части Атлантики. Льюис напомнил, как в декабре 2019 года у Восточного побережья США рядом с эсминцем ВМС страны Mahan появился разведывательный корабль ВМФ РФ «Виктор Леонов».

При этом, по словам командующего Вторым флотом, у Соединенных Штатов «есть много друзей». Их гораздо больше, чем у России, и они готовы помочь Америке.

В октябре прошлого года представители ВМС США признались, что вынуждены уделять все больше внимания Атлантике, особенно — ее северной части. Они отметили рост числа российских подлодок и увеличение их активности вокруг Европы.