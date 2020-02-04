«Белые каски» сняли постановочное видео о «химатаке» в Идлибе

«Белые каски» в сотрудничестве с террористами сняли в Идлибе фейковое видео о будто бы произошедшем в зоне деэскалации «применении химоружия» войсками САР.

Как сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, сфабрикованные кадры наверняка преподнесут как последствия якобы нанесенного ВВС Сирии «удара».

Этот постановочный ролик «Белые каски» планируют использовать для распространения в Сети, а также для тиражирования западными и арабскими СМИ, приводит ФАН сообщение Минобороны РФ.

Издание напоминает, что, по свидетельству местных жителей, в конце января представители «Белых касок» доставили в Идлиб химвещества под охраной боевиков террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» *. Тогда в ЦПВС предположили, что члены псевдогуманитарной организации готовят провокацию с применением химического оружия.

В конце ноября 2019 года Минобороны РФ предупредило о подготовке активистами движения «Белые каски» и боевиками группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (одно из названий запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра») провокации с инсценировкой применения химоружия в идлибской зоне деэскалации в Сирии.



Напомним, 7 апреля 2018 года несколько международных организаций, в том числе «Белые каски», заявили о применении сирийской армией химоружия в городе Дума в Восточной Гуте и гибели 40 человек. В МИД России восприняли это сообщение как информационный вброс. По заявлению постпреда России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александра Шульгина, химическая атака в сирийском городе Дума была инсценирована британскими спецслужбами с целью оправдать интервенцию в Сирию и свергнуть президента Башара Асада.



Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Посетившие сирийскую Думу американские журналисты также не нашли свидетельств химатаки, хотя осмотрели место и поговорили с жителями, а также побывали в больнице, куда якобы были доставлены жертвы атаки. Тем не менее 14 апреля США совместно с Францией и Великобританией нанесли ракетные удары по Сирии.

Как сообщал «Ридус», движение сирийской оппозиции «Белые каски» пользуется поддержкой со стороны США и других стран Запада. Правительство Сирии считает «Белые каски» террористами, вышедшими из «Джебхад ан-Нусры» (запрещенная в России террористическая организация). Президент Башар Асад пообещал уничтожить всех членов движения, кто не сложит оружие в обмен на амнистию. МИД РФ считает деятельность «Белых касок» элементом информационной кампании по дискредитации законных властей Сирии.

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* запрещенная в РФ террористическая организация