«Хватит верить прессе и паниковать»: вирусолог о следах ВИЧ в коронавирусе

Индийские ученые обнаружили в коронавирусе из Уханя вставки из ВИЧ, которые, по мнению СМИ, неслучайно оказались в участках белка нового вируса. Однако новость быстро получила опровержение.

Михаил Щелканов, профессор и вирусолог из НИИ вирусологии им. Ивановского, рассказал «Ридусу», что вставки из ВИЧ в различных вирусах являются нормой, а также пояснил, почему не стоит верить новостям про коронавирус.

Сейчас вокруг коронавируса очень много фейков, а если и не фейков, то новостей с преждевременными выводами. Журналисты склонны выдавать рабочие гипотезы за уже проведенные исследования, а это не так. В науке есть четкие правила: эксперимент, теория, практика, поэтому сейчас большинство новостей, касающихся китайского коронавируса, просто не могут быть правдой. О вирусе узнали месяц назад, поэтому у ученых еще не было времени, чтобы провести нормальные и полноценные исследования. Что касается вставок из ВИЧ, в этом, действительно, нет ничего удивительного, такое встречается, и это нормально, — рассказал «Ридусу» Михаил Щелканов, профессор и вирусолог из НИИ вирусологии им. Ивановского, доктор биологических наук.

Напомним, что на днях была опубликована статья индийских биоинформатиков, которые рассказали, что им удалось найти четыре вставки ВИЧ в белке гликопротеина коронавируса, которые являются уникальными для 2019-nCoV и не встречаются в других коронавирусах.

Шумиху в СМИ вызвали слова ученых, согласно которым такое сходство не может быть случайностью, и участки ВИЧ, как и весь коронавирус, были искусственно созданы. Например, учеными-злодеями в тайной лаборатории.

Но исследование, которое (как позже выяснилось) вовсе было не исследованием, а всего лишь рабочей гипотезой, сразу же опровергли другие ученые. Согласно последним официальным данным, коронавирус 2019-nCoV постепенно и естественно эволюционировал, перейдя от животного к человеку.

В результате эволюции совершенно нормальны случайные замены и вставки различных вирусов, считает Михаил Щелканов. Сходство между вставленными последовательностями и белками ВИЧ — обычное совпадение, и если бы не особый интерес к коронавирусу, то об этом бы никто не говорил.

Виноваты змеи?

Также Щелканов пояснил, что рабочие гипотезы не стоит обсуждать вне научного сообщества, так как это только мешает процессу и не имеет никакого смысла. То же самое, по мнению эксперта, произошло со змеями, которых «обвинили» в распространении вируса:

Все запаниковали, что коронавирус пришел к нам от змей, но это, опять же, рабочая гипотеза, мы не можем утверждать. На самом деле это даже странно, что вирус смог перейти от хладнокровных рептилий к млекопитающим, а потом уже и к человеку. Это сложный путь, поэтому в летучих мышей верится больше, однако это еще предстоит выяснить ученым.

На сегодняшний день китайским коронавирусом заражено 17 335 человек, под подозрением находится 21 558 пациентов. Число вылеченных от вируса с каждым днем становится все больше, и уже обогнало количество умерших: 361 умерший, 484 вылеченных.