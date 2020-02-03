Милла Йовович родила третью дочь

В семье голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона произошло долгожданное пополнение. На свет появилась девочка с необычным именем Озиан. Фотография новорожденной с мамой, папой и старшими сестрами опубликована в Instagram.

Йовович нервничала перед родами из-за своего возраста и жаловалась на лишний вес. По словам 43-летней актрисы, она прибавила почти 25 килограммов. Милла не могла забыть и потерю ребенка во время прошлой беременности, поэтому забросила спорт и вела себя крайне осторожно.

Однако все закончилось благополучно. На фотографии с супругом, малышкой Озиан, 12-летней Эвой и четырехлетней Дэшиел голливудская звезда выглядит уставшей, но счастливой.