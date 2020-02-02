Студенты московского вуза пожаловались на кофе с тараканами

Учащиеся Московского политехнического университета прокомментировали появившуюся в соцсетях фотографию, на которой запечатлен кофейный автомат с наклеенным на нем объявлением, предупреждающим о наличии в напитке тараканов.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» студенты рассказали, что в их учебном заведении нет столовой, а в единственном автомате с кофе они находят насекомых.

«У нас на Михалковской с самого начала учебного года нет столовой, кушать негде и нечего», — пожаловались студенты в интервью.

По их словам, в открывшемся спустя два месяца помещении буфета стоит микроволновка, автомат со снеками и автомат с кофе, при этом кругом бегают тараканы. «Сегодня девушка взяла кофе в автомате, выпила, а там на дне обнаруживаются фрагменты таракана», — говорят студенты.

В ответ на их обращение директор Высшей школы печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета Екатерина Хохлогорская объяснила отсутствие буфета сложностями с поиском арендатора. Она также сообщила радиостанции, что в здании регулярно проводится санобработка.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в школе Сургута детям дали запеканку с тараканами.