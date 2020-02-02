Студенты московского вуза пожаловались на кофе с тараканами
- 02 февраля 2020, 17:41
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Учащиеся Московского политехнического университета прокомментировали появившуюся в соцсетях фотографию, на которой запечатлен кофейный автомат с наклеенным на нем объявлением, предупреждающим о наличии в напитке тараканов.
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» студенты рассказали, что в их учебном заведении нет столовой, а в единственном автомате с кофе они находят насекомых.
«У нас на Михалковской с самого начала учебного года нет столовой, кушать негде и нечего», — пожаловались студенты в интервью.
По их словам, в открывшемся спустя два месяца помещении буфета стоит микроволновка, автомат со снеками и автомат с кофе, при этом кругом бегают тараканы. «Сегодня девушка взяла кофе в автомате, выпила, а там на дне обнаруживаются фрагменты таракана», — говорят студенты.
В ответ на их обращение директор Высшей школы печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета Екатерина Хохлогорская объяснила отсутствие буфета сложностями с поиском арендатора. Она также сообщила радиостанции, что в здании регулярно проводится санобработка.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в школе Сургута детям дали запеканку с тараканами.
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