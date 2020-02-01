Туристка из России утонула на Пхукете

В районе пляжа Патонг на острове Пхукет в Таиланде утонула туристка из России, сообщает Bangkok Post.

По данным издания, россиянка поехала на отдых в Таиланд через турагентство.

Как рассказали в местной полиции, попытки реанимировать 34-летнюю женщину предпринимались по дороге в больницу. Гражданку России даже успели госпитализировать, однако спасти ей жизнь все-таки не удалось.

Как стало известно газете, российская туристка отдыхала вместе с другом-соотечественником. Выяснилось, что они плавали по очереди, чтобы один из них мог охранять оставленные на пляже вещи. Женщина стала тонуть, находясь примерно в 30 метрах от берега.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2019 года на Пхукете утонул 60-летний россиянин, которого унесло волной далеко от берега.