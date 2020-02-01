Туристка из России утонула на Пхукете
- 01 февраля 2020, 20:09
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В районе пляжа Патонг на острове Пхукет в Таиланде утонула туристка из России, сообщает Bangkok Post.
По данным издания, россиянка поехала на отдых в Таиланд через турагентство.
Как рассказали в местной полиции, попытки реанимировать 34-летнюю женщину предпринимались по дороге в больницу. Гражданку России даже успели госпитализировать, однако спасти ей жизнь все-таки не удалось.
Как стало известно газете, российская туристка отдыхала вместе с другом-соотечественником. Выяснилось, что они плавали по очереди, чтобы один из них мог охранять оставленные на пляже вещи. Женщина стала тонуть, находясь примерно в 30 метрах от берега.
Ранее сообщалось, что в сентябре 2019 года на Пхукете утонул 60-летний россиянин, которого унесло волной далеко от берега.
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