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Туристка из России утонула на Пхукете

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© Flickr

© Flickr

В районе пляжа Патонг на острове Пхукет в Таиланде утонула туристка из России, сообщает Bangkok Post.

По данным издания, россиянка поехала на отдых в Таиланд через турагентство.

Как рассказали в местной полиции, попытки реанимировать 34-летнюю женщину предпринимались по дороге в больницу. Гражданку России даже успели госпитализировать, однако спасти ей жизнь все-таки не удалось.

Как стало известно газете, российская туристка отдыхала вместе с другом-соотечественником. Выяснилось, что они плавали по очереди, чтобы один из них мог охранять оставленные на пляже вещи. Женщина стала тонуть, находясь примерно в 30 метрах от берега.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2019 года на Пхукете утонул 60-летний россиянин, которого унесло волной далеко от берега.

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