Учителя российской школы рассказали, почему готовятся к урокам в туалете

В соцсетях появилось видео, снятое в одной из школ Красноярского края.

На кадрах видно, что сотрудница учебного заведения работает в помещении, напоминающем туалет. Об этом свидетельствует старый, местами колотый кафель.

Некоторые пользователи соцсетей возмутило такое положение дел, но нашлись и скептики, сообщившие, что учителя оборудовали себе на время ремонта кабинет в медпункте.

В беседе с kp.ru учителя школы прояснили ситуацию, назвав ее просто безвыходной. «Никакого ремонта у нас в школе нет и в помине, — заверила одна из преподавательниц. — Вся школа — а это 800 человек — ютится в пристройке».

По ее словам, ученики занимаются в обычных классах, а вот учителям приходится ютиться. «Да, это бывший туалет. Ну, а куда нам деваться?», — призналась она. При этом педагог уточнила, что там находится не учительская, а организаторская.

Как отмечает издание, в министерстве образования Красноярского края пообещали разобраться с ситуацией. При этом в ведомстве не стали скрывать, что только сегодня узнали о неприемлемых условиях, в которых работают учителя.

Однако согласно информации, размещенной на официальном портале госзакупок, еще в январе 2018 года было принято решение о частичном капитальном ремонте школы, на который было выделено более 55 миллионов рублей. В настоящий момент главное здание школы не функционирует.