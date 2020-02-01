Мужчина избил беременную женщину-врача в Нефтекамской больнице

В больнице башкирского города Нефтекамска мужчина избил беременную женщину-врача.

Как сообщил в своем Instagram министр здравоохранения региона Максим Забелин, посетитель избил врача прямо на рабочем месте.

По свидетельству очевидцев, нападавший вытащил хрупкую женщину из кабинета за волосы.

«От побоев и стресса врач потеряла сознание и теперь находится в больнице», — написал Забелин. Он также выразил сожаление, что под угрозой находится ее будущий ребенок.

Следственные органы Башкирии уже организовали проверку произошедшего 31 января инцидента. В частности, будет назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести причиненного вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали подозреваемого в разбойном нападении на врача детской поликлиники Красноярского края. МВД России опубликовало видеозапись, на которой запечатлен злоумышленник: он напал на педиатра в подъезде жилого дома, когда тот направлялся на вызов к ребенку.