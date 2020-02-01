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Патриарх Кирилл предложил упомянуть в Конституции бога

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© Гавриил Григоров/ТАСС

© Гавриил Григоров/ТАСС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за то, чтобы в Конституцию было внесено упоминание о боге.

«Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался бог», — сказал он во время трапезы после посвященной 11-летию его интронизации литургии.

В этой связи предстоятель РПЦ напомнил о строчке «хранимая богом родная земля» в российском гимне.

«Мы будем содействовать тому, чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую, чтобы она присутствовала в том числе и в нашей Конституции», — цитирует патриарха в своем канале в Telegram председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Глава РПЦ также отметил, что в бога верят большинство российских граждан, включая мусульман и многих других.

Ранее сообщалось, что сразу четыре архиерея Русской православной Церкви поддержали идею закрепить в Конституции России понятие «русский народ» в контексте его государствообразующей роли.

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