Сердечная недостаточность: что наука готова предложить людям

Международная команда ученых опубликовала работу, в которой рассказала о последних научных исследованиях, посвященных проблеме возникновения сердечной недостаточности.

Эта болезнь затрагивает десятки миллионов людей во всем мире, которые вынуждены постоянно находиться под контролем медиков и принимать лекарства.

Синдром сердечной недостаточности с каждым годом затрагивает все большее количество людей. Болезнь может привести к инвалидности не только из-за проблем с сердцем, но и из-за того, что от сердечной недостаточности страдают другие органы и системы организма.

По оценкам ученых, 26 миллионов человек во всем мире страдает сердечной недостаточностью. Эта цифра будет расти в ближайшие десятилетия, поскольку население планеты неуклонно стареет.

Напомним, что сердечная недостаточность в 50% затрагивает левую сторону сердца. Остальные три известные вида — это правосторонняя сердечная недостаточность (правосторонняя сторона сердца отвечает за перекачку крови в легкие для обогащения кислородом).

Независимо от формы, симптомы могут включать отечность стоп и лодыжек, одышку, не связанную с физическими упражнениями, и проблемы с дыханием даже во время положения лежа.

При сердечной недостаточности пациенты имеют нормальную сердечную насосную функцию, однако общее качество сердечно-сосудистой системы оставляет желать лучшего.

Распространенность этой формы заболевания растет на 10% за десятилетие, сообщают медики. Но на сегодняшний день не существует единой концепции лечения сердечной недостаточности.

Существуют методы профилактики, диагностики, но врачи во всем мире подчеркивают настоятельную необходимость поиска решений для формы сердечной недостаточности, которая влияет на левую сторону сердца. Мало того, что количество заболевших в каждым годом растет, риск смерти от этого недуга крайне высок, — пишут авторы исследования.

На сегодняшний день есть один препарат, способный бороться с этим заболеванием, однако он все еще проходит испытания. Это препарат под названием HDAC.

Он был протестирован на кошках с сердечной недостаточностью. В ходе испытаний ученые смогли имитировать диастолическую дисфункцию, общую для сердечной недостаточности человека с сохраненной фракцией выброса.

Через два месяца после процедуры животных ежедневно обрабатывали субэроиланилидгидроксамовой кислотой, или SAHA, одобренным FDA ингибитором HDAC.

В исследовании поясняется, что на молекулярном уровне препараты HDAC влияют на транскрипцию генов, изменяя клеточный цикл, и обладают способностью останавливать гибель клеток.

Эхокардиография через четыре месяца показала, что у кошек значительно уменьшилась гипертрофия левого желудочка. Авторы работы надеются, что в будущем этот метод лечения можно будет использовать на людях.