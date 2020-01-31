Создана универсальная мазь от вируса герпеса и гепатита

Команда ученых из Великобритании и Швейцарии опубликовала исследование, в котором специалисты рассказали, что им удалось провести первые испытания, показывающие эффективность нового лекарства на основе сахара, которое может быть использовано для лечения ВИЧ, гепатита и вируса герпеса.

Противовирусное лекарство было создано на основе молекул сахара — производных глюкозы под названием циклодекстрины.

Согласно исследованию, этот препарат может снижать риск развития резистентности у патогена и не повреждать здоровые ткани. К тому же лекарство обладает широким спектром действия и может помочь при серьезных вирусных заболеваниях, например при герпесе, гепатите С, ВИЧ и вирусе Зика.

Сейчас существует множество современных препаратов, способных подавлять серьезные вирусы, однако ученые неоднократно сталкиваются с тем, что некоторые вирусы могут мутировать и становиться резистентными, то есть устойчивыми к терапии, — рассказали авторы исследования.

Поэтому специалисты не первое десятилетие пытаются создать препарат, который будет не просто подавлять вирусы, но и уничтожать сам патоген.

Пока что новый препарат не получил официального названия, однако специалисты рассказали, что в его основе — модифицированные молекулы сахара, которые умеют прикрепляться к поверхности вируса и разрушать его мембрану.

Это действие помогает разрушить сам патоген, что полностью уничтожает вирус. В ходе лабораторных экспериментов также выяснилось, что препарат не только убивает вирус, но и защищает организм, не вызывая практически никаких серьезных побочных эффектов.

Пока что все тестирования проводились на мышах, но технология уже запатентована, и в скором времени ученые приступят к экспериментам с добровольцами. Планируется, что в итоговой версии препарат будет выпускаться в виде спрея или мази.