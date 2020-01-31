«Титаник» могут поднять со дна летом 2020 года

Специалисты из американской компании по подъему затонувших судов RMS Titanic Inc (RMST) опубликовали статью, в которой рассказали новые подробности о самом известном затонувшем судне — «Титанике».

Оказывается, затонувшее судно продолжает «сталкиваться» с другими объектами, например с подводными суднами.

Недавно стало известно, что глубоководный подводный аппарат, на борту которого находилась команда ученых, столкнулся с обломками «Титаника». Из-за этого в США состоится два громких судебных процесса, связанных с затонувшим лайнером.

Эксперты RMST, которые уже больше 25 лет обладают юридическим правом на подъем и исследование обломков «Титаника», выступят с инициативой понять уникальные артефакты. Однако у компании могут возникнуть проблемы, так как обломки находятся под охраной Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Ситуация спорная, поскольку судно «Титаник» представляет собой большую историческую ценность, а поднятие частей на поверхность может обернуться их полным разрушением. Речь идет не просто об обломках, но также об уникальных артефактах, например беспроводном телеграфе Маркони, с которого был послан сигнал SOS после столкновения с айсбергом.

Однако, оставаясь на дне, «Титаник» также может подвергнуться разрушению, например после столкновения с глубоководной аппаратурой. На днях выяснилось, что организация Triton, чья исследовательская лодка повредила части судна, не сообщила о случившемся сразу же.

Инцидент произошел в июле 2019 года, но о столкновении компания сообщила только 7 января. По заявлению Triton, наезд на «Титаник» произошел по независящим от экипажа обстоятельствам, из-за резкой смены течения.

Суд, где решатся все эти неоднозначные вопросы, состоится уже 20 февраля. Если судья примет решение о поднятии «Титаника», это может произойти уже летом 2020 года.