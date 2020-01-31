Глава горсовета Керчи Мая Хужина подала заявление об отставке

Председатель городского совета Керчи Мая Хужина написала заявление об отставке. Чиновница приняла решение покинуть свой пост на фоне скандала с поздравлениями жителей Ленинграда в День полного освобождения города от фашистской блокады, сообщил ТАСС.

В Госсовете республики Крым сочли кощунственной процедуру поздравления, во время которой глава муниципального образования, ее заместитель и депутаты местного парламента, одетые в дорогие шубы, вручили блокадникам батоны хлеба и медали.

Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал лишить депутатских мандатов и исключить из партии «Единая Россия» участников «поздравления».



Мая Хужина при этом заявила ТАСС, что не видит своей вины в скандале. Однако позднее утвердительно ответила на вопрос о подаче заявления об отставке.



«Уже написала», — цитирует ТАСС слова Хужиной.

«Нормального человека злость берет, когда он видит эти снимки. Стоят тети в шубах — видно, жизнь у них, мягко говоря, далеко не бедная. А рядом — бабулька в халате, которая держит в руках этот батон. Чем ближе День Победы, тем больше таких дурацких и оскорбительных ситуаций мы увидим», — так отреагировала на происшедшее в Крыму депутат Госдумы Наталья Поклонская.