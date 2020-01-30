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Спикер парламента Хакасии извинился перед калмыками за слова о Сталине

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Спикер Верховного Совета Хакасии Владимир Штыгашев выступил с видеообращением к жителям Калмыкии. Он принес извинения за слова о депортации калмыков в Сибирь в годы Великой Отечественной войны, сказанные ранее на сессии парламента республики.

«Уважаемые жители Республики Калмыкия, я обращаюсь к вам и прошу простить мне вольно или невольно нанесенные вам обиды при моем выступлении, посвященном подготовке к празднованию Победы в Великой Отечественной войне. СМИ интерпретировали мок заявление так, будто я хотел оправдать сталинские репрессии по депортации народов, в том числе калмыков», — сказал Штыгашев.

Напомним, что во время своего выступления на сессии Верховного Совета Штыгашев заявил, что в 1943 году руководитель СССР Иосиф Сталин депортировал население Калмыкии, чтобы спасти от расправы калмыков, принимавших участие в боевых действиях на стороне нацистской Германии.

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Самолет Utair вернулся во Внуково из-за неполадок

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© vk.com

© vk.com

Самолет Boeing 737−500 авиакомпании Utair, выполнявший рейс ЮТ 493 Москва — Ростов-на-Дону, вернулся во Внуково из-за технических неполадок. Посадка прошла в штатном режиме, сообщила пресс-служба перевозчика.

Причиной возвращения в Москву стало срабатывание датчика положения закрылков. Командир экипажа принял решение сесть в аэропорту вылета в целях безопасности. Некоторое время воздушное судно кружило над Подмосковьем, вырабатывая топливо перед посадкой согласно инструкции.

По последней информации, на борту самолета находились 116 пассажиров.

На сайте авиакомпании Utair появилась информация о том, что вылет рейса ЮТ 493 Москва — Ростов-на-Дону запланирован на 21:30.

Накануне в аэропорт вылета возвратился самолет Airbus A319 компании «Азербайджанские авиалинии», выполнявший рейс J2−854 AZAZ Баку — Москва.

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