Спикер парламента Хакасии извинился перед калмыками за слова о Сталине

Спикер Верховного Совета Хакасии Владимир Штыгашев выступил с видеообращением к жителям Калмыкии. Он принес извинения за слова о депортации калмыков в Сибирь в годы Великой Отечественной войны, сказанные ранее на сессии парламента республики.

«Уважаемые жители Республики Калмыкия, я обращаюсь к вам и прошу простить мне вольно или невольно нанесенные вам обиды при моем выступлении, посвященном подготовке к празднованию Победы в Великой Отечественной войне. СМИ интерпретировали мок заявление так, будто я хотел оправдать сталинские репрессии по депортации народов, в том числе калмыков», — сказал Штыгашев.



Напомним, что во время своего выступления на сессии Верховного Совета Штыгашев заявил, что в 1943 году руководитель СССР Иосиф Сталин депортировал население Калмыкии, чтобы спасти от расправы калмыков, принимавших участие в боевых действиях на стороне нацистской Германии.

