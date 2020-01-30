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Госдума обсудит поправки к законопроекту Путина о Конституции

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Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству планирует рассмотреть поступившие поправки к президентскому законопроекту о внесении изменений в Конституцию 5 февраля. Об этом заявил глава комитета Павел Крашенинников.

По его словам, на данный момент в комитет поступило около 30 поправок от субъектов законодательной инициативы.

Кроме того, продолжает собирать предложения по подготовке поправок к Конституции специально созданная для этого рабочая группа, напоминает ТАСС.

Ранее Госдума поддержала законопроект главы государства Владимира Путина о поправках к Конституции в первом чтении. Проект Путина предусматривает расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

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