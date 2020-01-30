Ученые оценили вред сигаретных окурков

Сигаретные окурки накапливаются в парках, на пляжах, на улицах и на автобусных остановках, в любых местах, где аккумулируются любые другие виды мусора. По самым скромным оценкам, ежегодно во всем мире курильщики выбрасывают более пяти триллионов погасших сигарет. Озабоченность по поводу их воздействия на окружающую среду давно заставила ученых оценить влияние «бычков», скажем, на воду и почву. Но до сих пор никто досконально не изучал выбросы в атмосферу, исходящие от этих небольших, но распространенных предметов.

Вопрос выбросов в атмосферу веществ из сигаретных окурков заинтересовал научного сотрудника американского Национального института стандартов и технологий (NIST) Дастина Поппендика. Стандартного способа подобного анализа не существует, команде ученых пришлось разработать его «с нуля». Результаты удивили. Оказалось, что холодный окурок может за один день выделять до 14% никотина, который выходит из активно горящей сигареты.

«Я был крайне удивлен. Цифры значительны и могут оказать серьезное воздействие, если окурки накапливаются в помещении или в автомобили», — цитирует слова Поппендика сайт NIST.

В течение долгого времени большая часть вреда курения для здоровья недооценивалась. Отчасти это происходило из-за отсутствия данных о выбросах сигарет. Измерения и эпидемиологические исследования в последние 50 лет улучшили понимание воздействия табака на человека. Теперь мы знаем много о том, как курение влияет на собственное тело курильщика, вдыхающего дым. Была проведена большая работа по определению воздействия «вторичного дыма», который исходит от горящего конца сигареты, трубки или сигары. Относительно недавно в исследованиях появилась и оценка воздействия на третьих лиц, в том числе — от химического осадка на стенах, мебели, волосах, одежде и других поверхностях.

Главная цель новой работы состояла в том, чтобы количественно оценить выбросы от потухших сигарет и выяснить, что происходит с ними в различных средах. Команда Поппендика измерила восемь из сотен химических веществ, которые обычно выбрасываются из сигарет, включая четыре из списка вредных и потенциально вредных компонентов.

Ученые также измерили триацетин — вещество, часто используемое для придания жесткости фильтрам. Эти детали были добавлены в сигареты в 1950-х годах. Хотя они собирают часть выбросов горящей сигареты, им не удается полностью свести на нет вред табачного дыма. Фильтры служат своего рода ручкой для курильщиков, которые хотят избежать ожогов губ или пальцев, а также не желают тратить табак зря или сплевывать табачную крошку. По словам Поппендика, триацетин может составлять до 10% вещества фильтра. Его низкая летучесть говорит о том, что вещество медленно испаряется при нормальных температурах. Следовательно, оно может быть хорошим индикатором долговременных выбросов окурков.



Конечно, вопрос, который рассматривали Поппендик и его команда, не касался влияния фильтров на самих курильщиков. Они сосредоточились на выбросах погасших сигарет, которые в основном и являются просто фильтрами. «Если вы когда-нибудь сидели на скамейке в парке, и кто-то рядом с вами курил, а потом оставил окурок, то запах, который вы учуяли — и есть то, что мы пытаемся уловить и измерить. Любой человек с хорошим обонянием знает, о чем я говорю», — пояснил Поппендик.

Команде ученых пришлось «выкурить» более 2100 сигарет, хотя ученые на самом деле не прикуривали их и не вдыхали дым. Вместо этого они создали «курительную машину», которая использует роботизированные движения, имитируя действия людей. Воздух проходил через каждую сигарету обычным способом. Это позволило учесть некоторые потенциальные переменные, связанные с поведением реальных курильщиков. Погашенные сигареты поместили в камеру из нержавеющей стали для определения выбросов в атмосферу.

Ученые также постарались определить, есть ли различия в выбросах при разной температуре и влажности окружающей среды. Выяснилось, что большая часть химических веществ из потухших окурков была выброшена в первые 24 часа. Тем не менее, концентрации никотина и триацетина по-прежнему составляли около 50% от исходного уровня даже через пять дней. Ученые также выяснили, что при попадании воздуха в камеру с окурками выбросы выделялись с большей скоростью. Увеличивало скорость и повышение температуры.



«Количество никотина, выделяющееся из окурка в течение семи дней, можно сравнить с количеством, выделяемым в виде дыма во время активного курения», — отметил Поппендик. Это означает, что если вы не вытряхиваете пепельницу в своем доме в течение недели, вы просто удваиваете количество потребляемого никотина.

Ученые хотя, чтобы люди знали, что химические вещества остаются в окурке в течение долгого времени даже после того, как сигарета погаснет. Курильщиков просят не выбрасывать сигареты из окон автомобилей, поскольку для их полной нейтрализации потребуются годы. Потухшие сигареты нужно собирать в герметичные металлические или стеклянные банки с песком вместо того, чтобы бросать их на открытом воздухе.

«Вы можете думать, что если вы никогда не курите в машине в присутствии других людей, вы защищаете некурящих и детей вокруг вас. Но если пепельница в вашей машине полна окурков, которые выделяют эти химические вещества, это оказывает воздействие аналогичное курению», — резюмировал Поппендик.