Песков рассказал о профилактике коронавируса в Кремле

Никаких особенных мер в связи с угрозой распространения коронавируса 2019-nCoV в Кремле не предпринимают. Тем более, что «график настолько напряженный, что болеть нет времени», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

В администрации президента стараются быть внимательными к своим сотрудникам и руководствуются привычными методами борьбы с респираторными инфекциями.



«Мы в целом очень стараемся относиться внимательно к тому, чтобы сотрудники не ходили, не чихали на работе. Чихаешь — сиди дома, болей, не заражай никого другого, потому что график настолько напряженный, что болеть нет времени. И поэтому в обычном режиме работаем», — сказал Песков.

Тем временем Россия закроет пешеходную и автомобильную границу с Китаем на фоне роста числа зараженных коронавирусом в соседней стране. В ночь с 30 на 31 января это произойдет в Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях, а также в Еврейской автономной области и Амурской области.