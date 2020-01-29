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Франция запретит убийство цыплят мужского пола

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© Pixabay

© Pixabay

Примерно семь миллиардов цыплят мужского пола, непригодных для производства мяса и яиц, ежегодно заканчивают свои жизни в газовых камерах или измельчительных машинах в разных странах мира. Французское правительство пообещало до конца 2021 года запретить жестокую практику выбраковки нежелательных птенцов. Такая мера будет принята в рамках реформ закона о защите животных.

«С конца 2021 года все будет иначе, чем прежде», — цитирует сайт «Би-би-си» слова министра сельского хозяйства Франции Дидье Гийома на пресс-конференции 28 января в Париже.

Министр заявил, что появляются новые методы, которые позволят определять пол эмбрионов еще внутри яйца. Ученые работают над этой проблемой в течение долгих лет, но пока не нашли решение, работающее в промышленном масштабе.

Этот закон сделает Францию одной из первых стран, отказавшихся от выбраковки птенцов мужского пола. Ранее в этом году подобный запрет вступил в силу в Швейцарии. Верховный суд Германии также постановил, что порочная практика может временно сохраниться, но лишь пока не будет найдено альтернативное решение.

Массовое убийство цыплят мужского пола вскоре после рождения сейчас является обычной практикой в пищевой промышленности. Петушки считаются бесполезными с коммерческой точки зрения. Они растут медленнее кур и не годятся для производства мяса.

Стоит отметить, что министр Гийом к концу 2021 года также пообещал отказаться от кастрации поросят без наркоза. На свинофермах подобную процедуру проводят ради того, чтобы избавиться от неприятного запаха мяса.

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