Президент России Владимир Путин подписал отправил главу Чувашии Михаила Игнатьева в отставку в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Олег Николаев, который до сегодняшнего дня занимал пост председателя комитета Госдумы по делам национальностей.

Политолог Анна Федорова отмела, что формулировка «в связи с утратой доверия» встречается в российской политической практике достаточно редко. До этого губернаторы уходили в отставку исключительно по собственному желанию, если они, конечно, не становились фигурантами уголовных дел и не попадали в тюрьму.

Людям давали возможность уйти по собственному желанию, поскольку они просто не справлялись со своими обязанностями. Старались, работали, однако у них ничего не получалось. В общем, совершали ошибки без всякого на то злого умысла. Но в случае с Игнатьевым речь идет совсем о другом. Он неоднократно позволял себе оскорблять журналистов и простых граждан, демонстрировать им свое неуважение. Вел себя по-хамски. В результате поведение Игнатьева было признано неприемлемым. Президент неоднократно говорил, что чиновник обязан уважать людей, быть корректным. Так что отставка Игнатьева — это грозный знак и повод задуматься, — пояснила эксперт.

В начале этого года Михаил Игнатьев оказался в центре двух громких скандалов. Неделю назад, 14 января, он призвал представителей региональных СМИ «мочить» журналистов и блогеров, которые публикуют негативные материалы о чувашских чиновниках. А 23 января Игнатьев, будучи на торжественном вручении республиканским пожарным новой техники, высоко поднял руку с ключами от одной из машин, заставив офицера МЧС прыгать за ними, будто офицер этот — не человек, а домашний пес.



История с офицером МЧС заставила покраснеть руководство партии «Единая Россия», в которой Михаил Игнатьев состоял. Во вторник, 28 января, генеральный совет единороссов постановил исключить чувашского губернатора из ЕР.