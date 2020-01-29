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Ежегодный отчет генерального прокурора может стать конституционной нормой

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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении корректировок в Основной Закон Андрей Клишас предложил сделать ежегодный отчет генерального прокурора РФ конституционной нормой, передает РИА Новости.

Парламентарий надеется, что генеральный прокурор Игорь Краснов, который был назначен на эту должность недавно, всецело поддержит данную инициативу.

«Соответствующую поправку мы уже сформулировали и в ближайшие дни ее внесем», — сказал Клишас в ходе общественного обсуждения конституционных поправок в Красноярске.

Ранее Госдума поддержала законопроект главы государства Владимира Путина о поправках к Конституции в первом чтении. Проект Путина предусматривает расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Основного Закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

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