Два спутника могут столкнуться 29 января

Яркую вспышку в вечернем небе могут увидеть 29 января жители города Питтсбург в американском штате Пенсильвания. В это время в 900 километрах над их головами с высокой вероятностью столкнутся два спутника, отработавших свой срок. Один из них — инфракрасная орбитальная обсерватория IRAS, запущенная NASA в ноябре 1983 года, другой — американский экспериментальный военный аппарат GGSE-4, вращающийся вокруг Земли с мая 1967 года. Об этом заявили в компании LeoLabs, которая следит за космическим мусором и пытается предотвращать столкновения на низкой околоземной орбите.

По словам американских космических мусорщиков, объекты будут проходить в опасной близости друг от друга в 23:39:35 по всемирному координированному времени (02:39:35 мск 30 января). Минимальное расстояние между ними оценивается в 15−30 метров. Изначально вероятность лобового столкновения оценивалась как 1:100, но позднее специалисты компании The Aerospace Corporation учли внушительные размеры IRAS (3,6×3,2 метра) и пересчитали шансы — 1:10. В LeoLabs с коллегами согласились.

Ученые считают, что такого опасного сближения рукотворных объектов на орбите раньше не происходило. При этом в NASA и ВВС США пока соблюдают полное спокойствие, хотя если спутники столкнутся, их обломки создадут новое внушительное облако мусора. Оно впоследствии может угрожать другим аппаратам, а также Международной космической станции.

Стоит учесть и высокую скорость, с которой движутся оба объекта. Она составляет около 14,7 километра в секунду. Энергия подобного столкновения разбросает обломки на большое расстояние, существенно засорив орбиты на разной высоте. По предварительной оценке, при ударе образуется примерно 290 тысяч фрагментов размером не менее одного сантиметра. Фактически это — 290 тысяч пуль среднего калибра.

Если количество подобного мусора в будущем начнет увеличиваться неконтролируемо, он перекроет доступ человечества в космос на сотни лет, отмечают ученые.

«Подобные события подчеркивают необходимость ответственного и своевременного снятия с орбиты спутников для обеспечения порядка в космосе в будущем. Мы продолжим следить за этим событием в течение ближайших дней и предоставлять новую информацию по мере возможности», — заявили в LeoLabs.

Компания подготовила визуализацию опасного сближения двух спутников на орбите и разместила ее в Сети.



В конце октября ученые рассказали о наиболее вероятных методах ведения войны в космосе в ближайшем будущем.