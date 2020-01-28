Присяжные оправдали бывшего владельца фабрики «Меньшевик»

Бывший акционер и директор кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан невиновным по всем эпизодам дела о стрельбе и убийстве охранника в 2017 году. Такое решение вынесла коллегия присяжных заседателей.

Совещание присяжных длилось около четырех часов. До этого двое из них были заменены по требованию стороны обвинения якобы после разговоров с защитой Аверьянова.

Подсудимый, по версии следствия, 27 декабря 2017 года убил из карабина «Сайга» охранника, сопровождавшего «представителей коммерческой организации», которые вместе с судебными приставами приехали на фабрику на Иловайской улице в Москве.

На тот момент здания фабрики были заложены, а Аверьянов задолжал кредиторам около двух миллионов долларов. Приставы приехали описывать имущество вместе с новыми хозяевами.

По версии Аверьянова, на него шли вооруженные люди, и он сделал «предупредительный выстрел в плитку». «Сайгу» попытались выхватить из его рук, и произошли еще два выстрела, одним из которых охранник был поражен «в район грудной клетки». Бывший владелец фабрики утверждал, что не хотел никого убивать или калечить, а защищал себя и имущество от рейдерского захвата.

В рамках расследования дела следствие установило причастность Аверьянова к еще одному преступлению. Он причинил увечья незнакомому мужчине 1 июня 2016 года на Иловайской улице.

Присяжные бизнесмена оправдали, Аверьянов был освобожден в зале суда.

«На вопрос, доказано ли, что примерно в 09:00 27 декабря 2017 года на лифтовой площадке пятого этажа корпуса 2 дома 20 по улице Илловайской в городе Москве был убит из „Сайги“ находившийся на работе охранник Осипов, мы ответили „да“. На вопрос, доказано ли, что указанное деяние совершил Аверьянов для воспрепятствования работе судебных приставов, мы ответили отрицательно», — цитирует ТАСС слова старосты коллегии присяжных заседателей.

Она добавила, что на вопрос о виновности Аверьянова в избиении человека у здания фабрики также был дан отрицательный ответ.

Обсуждение последствий вердикта назначено на 31 января 2020 года.

