В МВД описали, каким будет новый российский паспорт

Новый электронный документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, напомнит банковскую карту с вшитым, как на загранпаспорте, чипом.

На карте будет напечатана фотография, а также будут указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения и место рождения.

«В самом чипе эта информация будет дублироваться», — рассказала газете «Известия» руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова.

Она добавила, что в чип также войдут отпечатки пальцев, данные о месте жительства, СНИЛС и, возможно, водительские права.

Новый документ пока находится на стадии разработки. Поэтому еще неизвестно, когда в России окончательно откажутся от нынешних паспортов. Кроме того, переходить на новое удостоверение личности предполагается постепенно.

«Паспорт с электронным носителем будет удобен для использования в информационных ресурсах, для получения государственных услуг, получения электронной подписи», — сказала собеседница издания.

Как сообщал «Ридус», с 2022 года граждане России будут получать электронные паспорта вместо обычных. Тестирование нового типа документов должно начаться уже в 2020 году в Москве.

В то же время в РПЦ заявили, что введение электронных паспортов приведет к неограниченному сбору информации о россиянах и сделает частную жизнь менее защищенной.