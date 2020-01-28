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Петр Толстой стал вице-спикером ПАСЕ

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© пресс-служба ГД РФ

© пресс-служба ГД РФ

Руководитель делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и заместитель председателя Госдумы Петр Толстой избран вице-спикером ведомства. За него во втором туре проголосовало большинство депутатов.

«Господин Толстой получил абсолютное большинство от участвовавших голосов и, таким образом, избирается заместителем председателя от Российской Федерации», — цитирует ТАСС слова ведущего заседания.

В голосовании участвовали 252 из 321 депутата. Засчитано 249 голосов, поскольку три бюллетеня оказались испорчены. Толстого поддержали 132 делегата ПАСЕ, еще 117 высказались против.

Большая часть депутатов и в первом туре выборов проголосовали за кандидатуру Толстого. Однако по регламенту победа на этой стадии возможна лишь при поддержке более 50% от общего количества участников. Победитель второго тура определяется простым большинством от числа участвующих в голосовании.

Ежегодно на зимней сессии ПАСЕ выбираются 20 заместителей председателя ассамблеи. Они заменяют руководителя во время его отсутствия и выполняют некоторые представительские функции.

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