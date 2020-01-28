Уволен чиновник Минспорта, утаивший покупку квартиры его женой
- 28 января 2020, 18:53
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Первый заместитель директора ФГУП «Дирекция программы по развитию физической культуры и спорта», входящего в Минспорт, был уволен за то, что не указал в декларации данные о покупке его супругой дорогостоящей квартиры.
Как сообщили в Генпрокуратуре, он представил неполные сведения о доходах за 2017 год, а также не представил сведения о расходах.
«В частности, он скрыл сведения о приобретении его супругой трехкомнатной квартиры, расположенной в Москве», — отметили в ведомстве. При этом отмечается, что стоимость данной недвижимости оказалась существенно выше заявленного чиновником его дохода за 2014−2016 годы, а также доходов членов его семьи.
После проведенной проверки чиновника уволили в связи с утратой доверия.
Ранее сообщалось, один из чиновников Ространснадзора потерял работу, после того, как прокуратура нашла у его жены 66 автомобилей.
«Ридус» также писал о том, что в Минэкономразвития предложили узаконить продажу квартир и другой недвижимости, изъятой у коррупционеров и членов их семей.
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