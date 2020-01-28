России предсказали подорожание продуктов

Мясные и молочные продукты в России могут вырасти в цене в 2020 году на 10−12%. Шоколад и другие кондитерские изделия подорожают на 5−7%. Стоимость гречневой крупы увеличится 5−6%. Такой прогноз сделали специально для газеты «Известия» эксперты Аналитического центра при правительстве РФ.

Причинами подорожания, по мнению аналитиков, станет рост стоимости сырья, увеличение НДС для пальмового масла, сокращение посевных площадей гречихи, а также включение молочной продукции в перечень товаров обязательной электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) и введение цифровой маркировки на них.

При этом в целом в 2020 году товары и услуги не подорожают выше прогноза Минэкономразвития по инфляции — около 3%.

Максимально — на 10−12% — может подорожать мясо, птица, молоко и молочная продукция. Шоколад, глазурь, мороженое, сладкие пасты, печенье, картофельные чипсы, вафельные батончики и другие продукты, в состав которых входит пальмовое масло, вырастут в цене на 5−7%.

Тем временем в УФАС считают, что сообщения СМИ о росте цен на гречку нацелены на создание паники. При этом россияне переходят на самую дешевую еду, и накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что около 18,5 миллиона граждан России живут за чертой бедности.