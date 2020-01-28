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«Спартак» устроил феерию в матче с «Куньлунь»

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© vk.com ХК "Спартак"

© vk.com ХК "Спартак"

Московский «Спартак» одержал третью подряд победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в упорном поединке одолев китайский «Куньлунь Ред Стар» со счетом 7:4. «Красно-белые» устроили настоящую феерию, порадовали зрителей и обошли в таблице земляков-динамовцев.

Победа получилась волевой — практически весь матч «Спартак» отыгрывался. К восьмой минуте гости вели со счетом 2:0: забили Тревор Мерфи и Лукас Локхарт, прервавшие «сухую» серию голкипера хозяев Никиты Беспалова. На десятой минуте Каспарс Даугавиньш сократил отставание, и на перерыв «красно-белые» ушли с определенными надеждами.

Второй период голами не побаловал, хотя моментов у ворот обеих команд было с избытком. Сначала свою вторую шайбу забросил Локхарт, но Даугавиньш решил не отставать и тоже оформил дубль. Это произошло при спартаковском большинстве «пять на три». Москвичи не смогли второй раз «разыграть лишнего»: 2:3 и второй перерыв.

После третьей пропущенной шайбы место в воротах «Спартака» занял Юлиус Гудачек, которого китайская команда смогла огорчить в третьем периоде лишь однажды. При этом хозяева льда забили пять голов, хотя начиналось все для них довольно плохо. За подножку, а затем и за колющий удар соперника клюшкой Илья Аркалов получил сразу «2+5+20». Нападающий уехал отдыхать в раздевалку до конца матча, а его партнерам предстояло отбиваться семь минут в меньшинстве.

Но «Спартак», как ни странно, почти сразу сравнял счет: в контратаке отличился Федор Малыхин. Нападающий пока демонстрирует удивительную стабильность, забивая в каждой игре за «красно-белых»: четыре матча и четыре гола. «Драконы» через две минуты снова вышли вперед после броска Тайлера Вона. А еще через 40 секунд судьи оставили хозяев льда втроем против пятерых на две минуты, удалив Максима Гончарова.

Спартаковцы снова не дрогнули, выдержав натиск, а затем разжали пружину и буквально разгромили гостей в оставшееся время. Прекрасно разыгранная комбинация на 49-й минуте завершилась броском Андрея Кутейкина уже в пустые ворота, фантастический пас отдал Анатолий Никонцев: 4:4. «Спартак» увеличил скорости, а китайцы начали нервничать и грубить, постоянно оставаясь в меньшинстве. Артем Федоров за четыре минуты до конца реализовал большинство, до конца «побившись» на «пятаке». Через две минуты Александр Хохлачев мастерски уложил шайбу под перекладину с неудобной руки: 6:4.

Финал встречи получился крайне нервным. Тренер «Куньлунь» снял вратаря — до конца еще оставалось около двух минут и шансы спасти игру были. Однако Гудачек стоял в воротах стеной, а москвичи убегали в острые контратаки. Одну из них судьи остановили свистком, лишив Даугавиньша возможности третий раз поразить уже пустые ворота гостей. Но прервать игру пришлось, поскольку в это время на половине «Спартака» шла драка «два на два». В результате гости еще и получили большинство.

И все-таки Каспарс Даугавиньш вместе с Юлиусом Гудачеком организовали «вишенку на торт»: вратарь красиво отдал нападающему голевой пас на пустые ворота, и спартаковский легионер оформил хет-трик. На лед по традиции полетели кепки от благодарных болельщиков, а матч завершился победным «Гуда-шоу»!

«Спартак» вышел на четвертое место в таблице Западной конференции, на очко обогнав московское «Динамо». Следующую игру «красно-белые» проведут 1 февраля дома именно против своих прямых конкурентов. Судя по всему, на льду будет жарко.

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