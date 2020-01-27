Украинский суд освободил единоросса из Севастополя

Днепровский районный суд Киева закрыл уголовное производство, в рамках которого члена севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого обвиняли в посягательстве на территориальную целостность Украины. Дело прекращено по истечению сроков давности, сообщил сайт «Бюро судебной информации», а также ряд других украинских интернет-ресурсов.

Суд отказался привлекать Игоря Кучерявого к уголовной ответственности, поскольку согласно статье 49 Уголовного кодекса Украины, лицо освобождается от нее, если с момента совершения им преступления и до вступления приговора в законную силу истекли предусмотренные сроки. Часть 2 статьи 110 УК, по которой обвиняли Кучерявого, относится к преступлениям средней тяжести. Следовательно, имеет срок давности — пять лет, который уже истек.

Служба безопасности Украины 3 декабря 2019 года задержала члена политсовета севастопольского отделения «Единой России» Игоря Кучерявого во время прохождения паспортного контроля на российско-украинской границе. Он возвращался в Крым после поездки в Херсон, где оформлял украинский заграничный паспорт, по которому планировал отправиться в отпуск в одну из стран Евросоюза.

Игоря Кучерявого поместили в СИЗО. Позже стало известно, что ему грозит от трех до пяти лет тюрьмы. 10 декабря Херсонский городской суд отправил фигуранта дела под домашний арест на 60 дней. Все это время член политсовета севастопольского городского отделения «Единой России» находился на съемной квартире в Херсоне.

Игорь Кучерявый руководит севастопольским агентством, которое занимается трудоустройством моряков. Ему 40 лет, он женат и воспитывает трех сыновей.



В севастопольском отделении «Единой России» Кучерявый координировал проект «Безопасные дороги», участвовал в предварительном голосовании по выбору кандидатов в депутаты заксобрания Севастополя.

В 2014 году Игорь Кучерявый принял участие в событиях «крымской весны» и получил медаль Минобороны РФ «За возвращение Крыма».