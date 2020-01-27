Гидрометцентр предупредил о сильном снегопаде в Москве

В понедельник, 27 января, около 21:00 мск в Москве и Подмосковье начнется сильный снегопад.

Как сообщил ТАСС и. о. директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, ожидается, что выпадет примерно 15% осадков от январской нормы, а снежный покров достигнет 8 сантиметров.

Он уточнил, что, по прогнозам, должно выпасть около 6 мм снега, однако благодаря его пушистости прирост снежного покрова может достичь в среднем 8 см.

Особенно интенсивный снегопад будет наблюдаться в Московском регионе с 00:00 до 06:00, добавил собеседник агентства.

Ранее Вильфанд предположил, что в феврале погода в России будет больше похожа на зимнюю. По прогнозам, в феврале температура воздуха будет значительно ниже, чем в январе, однако «суперхолодов» и «февральских метелей» ждать не приходится.