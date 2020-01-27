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Опубликовано видео с девушкой, прокатившейся по дороге в мусорном баке

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© кадр из видео

© кадр из видео

В Сети появилось видео, запечатлевшее девушку, катающуюся в мусорном контейнере, который был прикреплен к автомобилю BMW в качестве прицепа.

Инцидент произошел в Чебоксарах 25 января.

На кадрах видно, что девушка едет в не застегнутом пальто и демонстрирует свое нижнее белье. При этом она танцует под ритмичную музыку.

Вскоре в объективе камеры появляется машина ГИБДД.

Как сообщает УГИБДД по Чувашии, водитель BMW был привлечен к административной ответственности за перевозку пассажира вне салона автомобиля и оштрафован на 500 рублей. Молодого человека также доставили для дальнейшего разбирательства в отдел полиции по подозрению в краже мусорного контейнера.

За рулем находился 23-летний мужчина, ранее замеченный в потасовке у Макдоналдса и в заезде по пешеходному мосту на заливе, пишет ZaRulem.ws.

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