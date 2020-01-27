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002164

Житель Курска сменил пол, чтобы не платить алименты

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© fssprus.ru

© fssprus.ru

Житель Курска, задолжавший почти 800 тысяч рублей на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, переехал в Подмосковье и сменил пол, чтобы не платить алименты.

Поскольку в отдел судебных приставов он по повесткам не являлся, по месту регистрации не проживал и алименты не перечислял, его объявили в розыск.

В ходе розыскных мероприятий было установлено, что должник проживает в городе Дзержинский Московской области.

По адресу проживания разыскиваемого судебный пристав-исполнитель застал в квартире женщину, которая внешне была очень похожа на злостного неплательщика алиментов. В итоге выяснилось, что она не его родственница, а сам должник. Просто он сменил пол и поменял паспорт.

«Судебный пристав-исполнитель принял с должника объяснение о причинах неисполнения судебного решения, а также предупредил его об административной и уголовной ответственности за уклонение от исполнения решения суда», — сообщается на сайте УФССП РФ по Курской области.

Ранее в УФССП по Москве рассказали, что долг по алиментам 40-летнего отца шестерых детей составил более 3,6 миллиона рублей.

«Ридус» также писал о том, что должник с Алтая привез в качестве алиментов бывшей жене машину дров.

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