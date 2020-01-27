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Названа опасность проживания рядом с трассой

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Международная команда исследователей опубликовала работу, в которой рассказала, почему не стоит выбирать себе квартиру рядом с автомобильной трассой. Оказалось, что загрязнение от дороги может привести не только к развитию заболеваний дыхательной системы, но и к повышенному риску болезни Паркинсона.

Напомним, что это заболевание центральной нервной системы, характеризующееся замедленностью движений, дрожанием в покое и нарушением рефлексов. Как правило, оно возникает у пожилых людей.

С каждым годом количество случаев заболевания растет, поэтому ученые проводят дополнительные исследования, чтобы выяснить причины ее появления.

В рамках недавнего крупного исследования ученые проанализировали медицинские карты 678 тысяч людей, возраст которых составил от 45 до 84 лет. Помимо медицинских данных, специалисты изучили вредные привычки и условия проживания испытуемых.

На последнее ученые обратили особое внимание. Специалисты оценили уровень загрязнения воздуха, показатели шума, наличие крупных автомобильных дорог, а также парков и лесов недалеко от места проживания человека.

Оказалось, что есть связь между развитием опасных заболеваний, в том числе и болезни Паркинсона, и условиями проживания.

Так, если квартира испытуемого была менее чем в 50 метрах от дороги или менее чем в 150 метрах от шоссе, то риск появления болезни Паркинсона и Альцгеймера увеличивался на 7% и 14% соответственно.

Важным выводом также стало то, что присутствие зеленых насаждений снижало риск рассматриваемых выше заболеваний. Также наличие трассы недалеко от места проживания увеличивает риски развития рака легких, — заключили ученые.
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