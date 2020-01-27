Китайский коронавирус: правда и ложь в СМИ

Новость о вспышке неизвестного ранее типа пневмонии в Китае облетела весь мир, поэтому в каждой газете можно найти десяток статей на эту тему. Из-за такого ажиотажа китайский коронавирус уже оброс мифами, в которые начинают верить.

«Ридус» решил разобраться, какие новости о коронавирусе правда, а какие — очередные выдумки СМИ.

В Китае эпидемия

Миф. Да, сейчас в Китае вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом 2019-cNoV, и, согласно официальным данным, заболевших уже 2823 человека. Однако такие показатели не могут претендовать на понятие «эпидемия».

Эпидемия — это прогрессирующее во времени и пространстве распространение инфекционного заболевания среди людей. Однако это понятие применяется, когда заболевших более 5% от общего числа жителей.



По данным 2019 года, население Китая составляло 1 404 328 611 человек, поэтому 2823 человека никак не могут быть 5% от общего числа. Даже если взять все население Уханя, которое составляет примерно 9 млн человек (или 12 млн человек с пригородами), то 5% не получается.

К тому же на последнем собрании ВОЗ эксперты не признали новый коронавирус глобальной угрозой. Поэтому говорить об эпидемии не стоит.

Случаи смерти от вируса растут

Правда. Количество умерших от коронавируса 2019-cNoV с каждым днем увеличивается. Вчера, 26 января 2019 года, было 56 умерших, 49 вылеченных, 2029 заболевших и 2684 человека с подозрением на пневмонию.

Сегодня, 27 января, на момент написания этого материала, 81 умерший, 58 вылеченных, 2823 заболевших и 5794 человека с подозрением на пневмонию.

Актуальную статистику можно смотреть на официальном сайте. Да, сайт на китайском, однако разобраться в «вирусном счетчике» не сложно.

В Китае закрывают города

Правда. Но только давайте сразу разберемся с понятием «закрывают города». Если вы представляете себе, что над городом устанавливают купол, то спешу вас расстроить.

В настоящее время закрыт сам Ухань, где и началась вспышка вируса, и еще несколько населенных пунктов в этой же провинции. Въезд-выезд закрыт, также во всем городе приостановлено движение городского транспорта.

Во всех остальных городах ситуация получше: приостановлен транспорт, закрыты крупные торговые центры, кинотеатры и прочие общественные места. Однако эти города открыты для въезда-выезда на личном авто.

На улицах ни души

Правда. Улицы практически всех китайских городов, за исключением крупных мегаполисов, например Пекина или Шанхая, опустели по сравнению с прошлой неделей. И дело тут не столько в вирусе, сколько в китайском Новом годе, который праздновали с 24 на 25 января.

И это нормально для Китая, что в период Нового года все разъезжаются из городов в свои деревни и села к семьям, с которыми и проводят большую часть новогодних праздников. Конечно, из-за вспышки пневмонии китайцы тоже стараются без надобности не посещать места с большим скоплением народа.

Ученые скрывают настоящие данные

Миф. По заявлению китайских властей и экспертов ВОЗ, все данные, публикующиеся в официальных источниках, — правда. В китайских соцсетях в последнее время появляется много фейковых новостей, где люди представляются якобы врачами или медсестрами из больниц Уханя и говорят о том, что погибших не десятки, а уже сотни тысяч.

Эти слухи быстро опровергаются, однако распространяются тоже быстро, что и наводит панику у обычных людей. Многие вспоминают вспышку атипичной пневмонии, которая началась в Китае в 2002 году. Тогда власти страны долгое время держали информацию о ней в секрете, что могло способствовать распространению вируса.

Поэтому на коронавирус 2019-cNoV обратило внимание не только китайское, но и мировое правительство, включая ВОЗ. Официальные данные говорят о том, что информация о вирусе прозрачна. Дальше уже каждый сам решает, стоит ли в это верить.

Русских эвакуируют из Китая

Миф. Пока что таких экстренных мер не было принято. Посольство России в Китае обратилось к россиянам, находящимся в городе Ухань и других городах провинции Хубэй, с целью сбора информации.

От них попросили следующие данные: ФИО, контактный номер телефона, цель пребывания в Китае и контакты на случаи экстренной ситуации. Также граждане РФ могут обратиться за помощью в посольство, если есть необходимость в медицинских масках, питьевой воде и еде.

Посольство РФ в КНР заявило, что на территории провинции Хубэй находятся 140 российских граждан, из них 75 — студенты.

Путь передачи вируса неизвестен

Правда. Ученые до сих пор точно не знают, как распространяется вирус. Изначально предполагалось, что вирус передается только от животного к человеку, однако уже известно, что человек от человека также может заразиться.

Инкубационный период вируса составляет от 1 до 14 дней, в среднем — 10 дней. Как правило, у человека уже через пару дней после заражения возникают следующие симптомы: повышение температуры, сухой кашель, боль в легких, затруднение дыхания.

В Китае закончились медицинские маски

Правда. Ситуация с медицинскими масками, действительно, критическая. Даже в городах, расположенных далеко от провинции Хубэй, маски практически пропали из продажи еще в начале той недели. Местные супермаркеты и аптеки были вынуждены продавать по одной пачке в руки, так как спрос был очень большой.

Но стоит отметить, что цены на медицинские маски не выросли, а студентам и школьникам маски раздавали бесплатно в учебных заведениях.

Надпись в магазине гласит, что в одни руки отпускается только одна упаковка масок © Эрика Говорунова/Ridus

Контроль в аэропортах

Правда. В аэропортах Китая, а также России появились специальные службы, которые проверяют людей, прибывших или уезжающих из Китая. Проверка осуществляется с помощью теплового скрининга, который показывает температуру тела человека.

В аэропорту Пудинг (Шанхай) в выходные по громкой связи объявляли, что если служба безопасности попросит вас пройти дополнительную медицинскую проверку, то просьба не отказываться. Также по прилете в Россию пассажиров из Китая не выпускают из салона самолета, пока не проверят температуру каждого.

Регистрация на рейс Шанхай — Москва. Все в масках © Эрика Говорунова

Китайское приложение такси предупреждает пассажиров о необходимости медицинских масок © Эрика Говорунова

Лекарства от вируса еще нет

Правда. Универсальной пилюли или вакцины от коронавируса 2019-cNoV еще нет. Однако вирус активно изучается в лабораториях. Сейчас главный способ борьбы с ним — не вакцинация, а медико-санитарные мероприятия, то есть карантин.

Несмотря на то, что сейчас смертность от коронавируса не больше, чем от обычного вируса гриппа, списывать его со счетов не стоит.

Во-первых, вирус может менять тканевую специфичность (например, из кишечной формы превратиться в респираторную), также коронавирус может менять свою поверхность, и в этом случае ученые не смогут определить его по антителам.