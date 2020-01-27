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Зонд «Паркер» подойдет на рекордно близкое расстояние к Солнцу

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
pixabay.ru

pixabay.ru

Специалисты космического агентства NASA рассказали о том, что их солнечный зонд «Паркер» приступил к четвертому сближению с Солнцем.

Официально зонд называется Parker Solar Probe, и это космический аппарат размером не больше обычного легкового автомобиля. Зонд был запущен 12 августа 2018 года, и с тех пор он исследует Солнце.

Напомним, что NASA начало разработку зонда в 2008 году и почти десять лет понадобилось, чтобы подготовить аппарат к пуску. Зонд назвали в честь американского астронома Юджина Паркера, который в 1958 году опубликовал статью, предсказавшую наличие солнечного ветра.

Одна из основных задач миссии — выяснить особенности солнечного ветра, то есть потока ионизированных частиц, исходящего из короны звезды. Исследование этого явления очень важно для ученых, так как из-за солнечного ветра на Земле могут возникать полярные сияния и сильные магнитные бури.

В ноябре 2018 года зонд «Паркер» совершил первое сближение с Солнцем и побил рекорд зонда Helios-B, в 1976 году пролетевшего на расстоянии 43,5 миллиона километров от звезды. За 2019 год произошло еще два сближения.

Сейчас солнечный зонд готовится совершить четвертое и самое близкое «знакомство» с Солнцем. Всего через два дня, 29 января, он пролетит на расстоянии около 18,6 миллиона километров от звезды. Если все пойдет по плану, то «Паркер» поставит новый рекорд и вновь станет самым близким рукотворным объектом к Солнцу.

Во время четвертого сближения аппарат должен будет получить данные о внешних слоях Солнца. Всю информацию о звезде зонд собирает с помощью четырех комплектов научного оборудования, которое находится на борту аппарата и может работать в автономном режиме.

Собранные данные поступят на Землю не сразу, а лишь после того, как «Паркер» удалится от Солнца и выйдет на привычную орбиту. Астрономы рассчитывают получить данные от аппарата до конца зимы.

Напомним, что миссия «Паркера» продлится еще пять лет.

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Канадец спас примерзших ко льду котят с помощью кофе

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Канадец спас трех котят, которые примерзли хвостами к ледяной дороге. С собой у него был только термос с горячим кофе. Этого хватило, чтобы растопить выручить животных из ледяного плена. 

Мужчина по имени Кендалл Дивиш обнаружил котят и понял, что их хвосты примерзли ко льду. Он сходил за кофе и аккуратно полил горячим напитком примерзшую шерсть. 

На кадрах видно, что животные явно замерзли и как только оттаяли, сразу же начали спасаться бегством. Дивиш не стал бросать их на произвол судьбы, выловил котят и отвез к себе домой. 

О своем поступке канадец написал на своей страничке в Facedook и собрал более 500 тысяч просмотров. Кендалл также написал, что всех троих котят забрала одна семья, чтобы не разлучать их.

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