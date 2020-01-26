Звезда НБА Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Баскетболист Коби Брайант погиб 26 января в результате крушения собственного вертолета в районе города Калабасас в Калифорнии. Об этом сообщили западные СМИ.

Вместе с легендарным лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» разбились еще четыре человека, находившиеся на борту.



Причина катастрофы пока неизвестна.

Брайанту был 41 год. Он провел в «Лейкерс"20 сезонов. Пять из них стали чемпионскими. Баскетболист завершил карьеру в 2016 году.

