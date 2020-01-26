В Нальчике пьяный полицейский сбил насмерть пешехода

Сотрудник УМВД РФ по городу Нальчик, находясь в нетрезвом состоянии за рулем личного автомобиля Honda, совершил наезд на пешехода, после чего столкнулся с «Мерседесом», который двигался во встречном направлении.

От полученных травм пешеход скончался до приезда скорой.

Как сообщается на сайте УМВД по Кабардино-Балкарии, ДТП произошло в поселке Кенже в Нальчике. По предварительным данным, 38-летний водитель «Хонды» сбил 37-летнего местного жителя, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода.

Находившийся за рулем полицейский прошел медицинское освидетельствование на предмет алкогольного опьянения, которое подтвердилось результатами исследования, говорится в сообщении.

По результатам служебной проверки будет принято решение о дальнейшем прохождении службы сотрудником полиции и привлечении к дисциплинарной ответственности его руководителей. Также организована доследственная проверка.