В Нальчике пьяный полицейский сбил насмерть пешехода
- 26 января 2020, 19:20
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Сотрудник УМВД РФ по городу Нальчик, находясь в нетрезвом состоянии за рулем личного автомобиля Honda, совершил наезд на пешехода, после чего столкнулся с «Мерседесом», который двигался во встречном направлении.
От полученных травм пешеход скончался до приезда скорой.
Как сообщается на сайте УМВД по Кабардино-Балкарии, ДТП произошло в поселке Кенже в Нальчике. По предварительным данным, 38-летний водитель «Хонды» сбил 37-летнего местного жителя, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода.
Находившийся за рулем полицейский прошел медицинское освидетельствование на предмет алкогольного опьянения, которое подтвердилось результатами исследования, говорится в сообщении.
По результатам служебной проверки будет принято решение о дальнейшем прохождении службы сотрудником полиции и привлечении к дисциплинарной ответственности его руководителей. Также организована доследственная проверка.
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