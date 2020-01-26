Губернатор Краснодарского края сравнил свалку с Мамаевым курганом

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев позволил себе неосторожное высказывание.

Выступая на заседании в Белореченском районе, где находится гигантская свалка, на вонь от которой жалуются местные жители, он сравнил ее с Мамаевым курганом, сообщает V1.RU.

Выступление главы Кубани попало на видео. В своей речи он подверг резкой критике ситуацию с мусорным полигоном. «И просто растет этот Мамаев курган, и все», — заявил он.

Депутат Госдумы от Краснодарского края Николай Осадчий признал это высказывание неаккуратным и призвал губернатора следить за своими словами. «Это какая-то безответственность и отсутствие необходимого высокого уровня культуры», — сказал он в беседе с «360».

Как известно, Мамаев курган — возвышенность на берегу Волги в Волгограде, где во время Великой Отечественной войны проходили самые ожесточенные бои Сталинградской битвы. В память о тех событиях был установлен монумент «Родина-мать зовет!» и памятник погибшим героям.

Ранее «Ридус» писал о том, глава республики Чувашия Михаил Игнатьев оказался перед перспективой увольнения с должности. К этому Игнатьева привели сразу две громкие и неприятные истории с его участием, произошедшие в январе 2020 года. Самая свежая из них случилась 23 января, когда на церемонии передачи служащим МЧС по региону противопожарной техники руководитель Чувашии поднял повыше руку с ключами от одной из машин. Офицеру МЧС, принимавшему технику, пришлось подпрыгивать за ними. Его прыжки были сняты на видео и вечером появились в Сети. Пользователи оценили поведение Игнатьева как крайне хамское и сравнивали с дрессировкой собак.

Также стало известно, чтто эксперты фонда «Петербургская политика» включили Игнатьева и Кондратьева в список глав регионов, рискующих в ближайшее время уйти в отставку.

