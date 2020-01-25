В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус

Экскурсионный автобус попал в ДТП в Калужской области.

Он перевернулся на автодороге Козельск — Калуга.

Как отмечает РЕН ТВ, автобус возвращался в Московскую область.

В салоне находился 31 человек, в том числе двое детей. В МЧС сообщили, что в результате аварии семеро были госпитализированы.

По данным телеканала, остальные пассажиры будут доставлены в пункт назначения резервным автобусом.

В МЧС уточнили, что автобус возвращался из Оптиной пустыни (мужской монастырь РПЦ), пишет РИА Новости. Спасатели предполагают, что причиной ДТП могли стать сложные погодные условия.

По предварительным данным, водитель автобуса «Ман» 1953 года рождения, не справился с управлением, приводит ТАСС сообщение пресс-службы регионального УМВД. В результате автобус съехал в кювет и опрокинулся.

Как сообщила агентству дежурная приемного отделения Калужской областной больницы, в это медучреждение были доставлены четверо пострадавших. Их состояние не оценивается как тяжелое.

