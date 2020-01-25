В РПЦ предложили пропагандировать многодетность в кино и сериалах

Для улучшения демографии необходимо пропагандировать в кино и сериалах многодетность и здоровые семейные отношения, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

В эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» он предложил Минкультуры поработать над решением этой задачи.

По мнению митрополита, для повышения демографических показателей в стране будет недостаточно одних материальных пособий. «Нужно работать над тем, чтобы менять сознание людей, чтобы парадигма здоровой семейной жизни укоренялась в том числе в СМИ: через фильмы и сериалы», — цитирует его РИА Новости.

Представитель РПЦ посетовал на то, что сюжеты сериалов, которые показывают вечером по основным российским телеканалам, зачастую построены на теме супружеской неверности, а тема многодетной семьи и супружеской верности в них отсутствует.

Митрополит Иларион выразил надежду, что при новом министре культуры будет взят курс на оздоровление семейных отношений через кино и телевидение.

Ранее президент России Владимир Путин объявил вопрос демографического развития высшим национальным приоритетом, в связи с чем анонсировал новые меры поддержки семьи.